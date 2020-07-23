Красногорск, 23 июля, 2020, 17:37 — ИА Регнум. По состоянию на 23 июля в Подмосковье отремонтировано уже 75% дорог от запланированного на 2020 год объема. Об этом сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонтные работы

Всего на сегодняшний день отремонтировано более 1,2 тысяч участков муниципальных и областных дорог. Региональный ремонт ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Ремонтные работы идут в соответствии с графиком — устройство покрытия завершено более чем на 1,2 тысяче дорог. Уложено свыше 10 млн квадратных метров нового покрытия, что составляет 75% от общего объёма укладки. В настоящее время работы продолжаются на 260 участках дорог», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.