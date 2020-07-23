Москва, 24 июля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Не все памятники любы москвичам. Особенно, если это творения Зураба Церетели, но и не только. Рассказ о том, почему жителям столицы так не пришлись по вкусу скульптуры этого и некоторых других творцов, корреспондент ИА REGNUMАнастасия Алёшина сопроводила выразительными фотографиями.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Петру I в Москве

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Петру I в Москве

Номер один — это, конечно, знаменитое огромное и несоразмерное нечто, призванное изобразить памятник ПетруI. По слухам, монумент этот Церетели пытался продать как памятник Колумбу в разные латиноамериканские страны, но, потерпев неудачу, поставил в Москве, немного видоизменив. Потому что зачем вдруг в центре Москвы именно Петр, который этот город, по словам Пушкина, не любил?

Не оценили москвичи и художественную задумку Александра Рукавишникова, который создал памятник Михаилу Шолохову, поражающий обилием отрубленных лошадиных голов. Впрочем, по его задумке, головы не отрублены, просто кони плывут по Дону (вместе с головами), символизируя при этом красных и белых. Но народ не понимает идею, а саму композицию называет «Скотобойня».

Про Достоевского, которого скульптор зачем-то отправил на прием к проктологу, шашлык из букв грузинского алфавита, пронзенного железными трубами несчастного Пегаса и про другие творческие неудачи смотрите в фоторепортаже Анастасии Алёшиной «Прогулки с ИА REGNUM: нелюбимые памятники москвичей».