Волгоград, 23 июля, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Авиакомпания Utair восстанавливает полёты из аэропорта Волгограда. В полётную программу вернутся популярные рейсы и увеличится частота их выполнения, сообщили 23 июля в пресс-службе аэропорта.

Gleb Osokin — Russian AviaPhoto Team Самолёт авиакомпании UTair

С 3 августа по понедельникам и пятницам волгоградцы смогут летать в Астрахань. Рейсы в Сочи будут выполняться четыре раза в неделю, в Краснодар и Уфу — трижды в неделю. Стоимость билетов от 741 рубля в один конец.

Подробное расписание и бронирование билетов доступны на сайте авиаперевозчика. Полёты были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.