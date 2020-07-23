Москва, 23 июля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий «дачную амнистию» еще на пять лет, внесли в Госдуму парламентарии во главе с членом Совфеда Андреем Турчаком и депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Игорь Грабарь. Новая дача (фрагмент). 1903

Предлагается продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, рассказал Крашенинников.

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Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка). Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость, подчеркнул парламентарий.

Отдельные положения «дачной амнистии», речь идет об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — закончат свое действие 1 марта 2021 года.