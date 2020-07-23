Москва, 23 июля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 17 июля составил $574 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

На 10 июля международные резервы страны составляли $574,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,2 млрд.

На начало июля, согласно данным регулятора, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $426,64 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,76 млрд, монетарное золото — $130,79 млрд.