Москва, 23 июля, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора. Об этом Кадыров сообщил сегодня, 23 июля.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

По словам главы Чечни, в ходе телефонного разговора российский лидер сам зачитал указ и поздравил Кадырова с повышением, пожелав дальнейших успехов.

«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — рассказал глава Чечни.

Кроме того, он отметил, что был переведен из структуры Министерства внутренних дел в структуру Росгвардии.