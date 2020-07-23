Москва, 23 июля, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Как показала практика, в мае и в июне 2020 года был всплеск регистраций розничных магазинов среднего и малого бизнеса в системе маркировки. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявила руководитель департамента общего бизнес-анализа Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Вера Волкова:

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«На сегодняшний момент в табачном контуре эмитировано порядка 14 млрд кодов маркировки, из них нанесено на готовую продукцию 12 млрд с лишним кодов. В лекарственных препаратах эмитировано уже 1,3 млрд кодов, а в обуви — более 2 млрд кодов. Мы фиксируем достаточно серьезный объем скачиваний мобильного приложения «Честный знак», — сказала она. — Что говорит о том, что у конечных потребителей маркировка с каждым днем пользуется все большим спросом и популярностью. Участники рынка также используют мобильное приложение для внутренних операций товаропроводящих цепей. Следующие товарные группы, которые нас ждут в ближайшее время, это: с 1 октября наступает запрет оборота немаркированной парфюмерной продукции. С 1 октября станет также обязательной маркировка фототоваров. С 1 ноября — шин и покрышек».

Кроме того, по словам Волковой, с 1 января 2021 года наступает запрет оборота немаркированных товаров лёгкой промышленности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля проходит совместное заседание Комиссии по международному сотрудничеству и Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса АЮР, посвященное вопросам влияния цифрового маркирования на рынок.