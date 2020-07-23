Грозный, 23 июля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Главе Чечне Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-майор. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Он лично сообщил об этом по телефону лидеру Чечни, зачитав указ.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поблагодарив президента РФ за высокую оценку его работы, Кадыров еще раз напомнил о том, что он, как верный пехотинец Путина, «готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте».

Напомним, звание генерала МВД Рамзану Кадырову было присвоено 9 ноября 2009 года бывшим в то время президентом РФ Дмитрием Медведевым. В 33 года Кадыров стал самым молодым генерал-майором милиции.

В своем посте 23 июля глава Чечни также поблагодарил за принятое решение о переводе его из структуры МВД в Росгвардию директора ФСВНГ РФ, главнокомандующего войсками Национальной гвардии РФ Виктора Золотова.