Тамбов, 23 июля, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Тамбовском районе Тамбовской области достроена проблемная пятиэтажка, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В октябре ее планируют ввести в эксплуатацию, а в настоящее время ведут отделку мест общего пользования и планируют благоустройство территории.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посмотрел готовность к вводу в эксплуатацию проблемного дома в Притамбовье

Тамбовский губернатор Александр Никитин считает приоритетным направлением деятельности региональной власти работу с обманутыми дольщиками. Проблемы объектов незавершенного жилищного строительства глава региона держит на личном контроле. В этом убедились и собственники квартир в доме № 1 по проспекту Космонавтов в Притамбовье. Благодаря вмешательству региональных властей, эпопея дольщиков с ожиданием новоселья завершается.

Разрешение на строительство пятиэтажки в деревне Крутые Выселки АО «Тамбовская земля» получила еще в ноябре 2013 года. Дом начали строить спустя несколько лет, но строительство дома остановилось на этапе кладки двух этажей. За помощью в решении проблемы дольщики обратились сначала в администрацию Тамбовского района, а затем и Тамбовской области. Их обращения были услышаны. Из-за нарушений сроков передачи объекта долевого строительства (квартир) многоквартирный жилой дом включили в единый реестр проблемных объектов. Соответственно, началась работа по исправлению ситуации.

Сегодня, 23 июля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин приехал на площадку, чтобы лично оценить готовность к вводу в эксплуатацию проблемного дома. Сейчас пятиэтажка, рассчитанная на 70 квартир, достроена. Подрядчики ведут отделку мест общего пользования. Впереди — работы по благоустройству территории. Уже в октябре строители планируют ввести дом в эксплуатацию.

«Область никогда не бросит своих жителей. Однако в одночасье решить все проблемы тоже не получается. Мы делаем максимум возможного», — подчеркнул губернатор.

Представитель дольщиков Надежда Мещерякова отметила, что все собственники квартир губернатору благодарны за помощь и ждут его на большое чаепитие в честь их новоселья.

По информации управления государственного строительного надзора области, с 2015 года из 23 проблемных и потенциально проблемных объектов, строящихся на территории Тамбовской области, введены в эксплуатацию 12 многоэтажек, новоселье справили 999 семей.

Вместе с АО «Дом.РФ» и Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства региональные власти проработали возможность получения софинансирования из федерального бюджета. Тамбовская область стала одним из первых регионов, с которыми подписаны такие соглашения. Средства, направленные через механизм фонда, пойдут на разрешение ситуации с остальными проблемными домами в регионе.