Тамбов, 23 июля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 23 июля, оценил готовность к учебному году нового детского сада «Маленький принц», построенного в Притамбовье. И посадил на территории дошкольного учреждения яблоню, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посадил яблоню

Детский сад «Маленький принц» был построен по нацпроекту «Демография» в микрорайоне Майский на стыке города Тамбова и Тамбовского района в конце прошлого года. Сейчас в нем ведут приём детей. Его готовность к новому учебному году оценил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Общая стоимость объекта составила 261,7 млн рублей — это средства федерального и областного бюджетов. В нем будет создано 12 групп: шесть групп для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и шесть групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Концепцией детского сада, девиз которого «Сказка во всем», предусмотрено создание образовательной среды, способствующей экологическому воспитанию и образованию детей. На это же ориентирована и образовательная программа детского сада, в основе которой программа «От рождения до школы». Детский сад оснащен современным интерактивным, игровым и дидактическими оборудованием, обучающими комплектами для детского экспериментирования и проектной деятельности.

Губернатор Александр Никитин осмотрел студии легоконструирования и робототехники «ЛегоЗнайки», логопункт «Речецветик», кабинет педагога-психолога «Азбука настроения», эко-лабораторию «Эколята», музыкальный и физкультурный залы.

В рамках дополнительного образования в детском саду с сентября будет организована работа театральной студии «Звездочки», хореографической студии «Квикстеп», студии вокала «До-ре-ми», кружка по фитнесу для малышей и их родителей «Здравики». На территории «Маленького принца» предусмотрена также летняя мини-сцена для организации музыкальных и театрализованных представлений, спортивная площадка.

«Уверен, что детям здесь будет интересно и удобно», — подчеркнул Александр Никитин.

Экологическая тематика, заложенная в концепции детского сада, отражена и на его прилегающей территории. Здесь расположены рокарий «Фонтан желаний», фито-огород «Зеленая аптека», теплица, «Метеорологическая станция», в дальнейшем будут разработаны различные экологические маршруты.

Первые воспитанники детского сада с педагогами уже начали сажать овощи на огороде. В частности, посадили чеснок. Педагоги отмечают, что ребятам заниматься с землей очень интересно. Ведь многие до этого не умели обращаться с лейкой и граблями.

На приусадебном участке будет разбит и сад. Первую яблоню в нем посадил 23 июля губернатор, отметив, что атмосфера здесь такая чудесная, что дерево обязательно должно прижиться.

Региональные власти отмечают, что для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по федеральному (региональному) проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

С 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тыс. дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на 2 тыс. мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 млрд рублей.