Кишинёв, 23 июля, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Дружба между народами Молдавии и России остаётся неизменной, сообщили 23 июля в пресс-служба молдавского парламента.

KornyMD Зинаида Гречаный

Об этом заявила спикер молдавского высшего законодательного органа Зинаида Гречаный на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым.

Молдавский политик заявила, что стратегический характер отношений Москвы и Кишинёва остаётся «неизменным» — это «сотрудничество и дружба между нашими народами».

Гречаный «Власти Молдавии заинтересованы в дальнейшей консолидации этих отношений».

Кроме двусторонних отношений Гречаный и Васнецов обсуждали парламентский кризис в Молдавии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после неудавшейся попытки молдавской оппозиции объявить вотум недоверия действующему правительству президент страны Игорь Додон резко высказался об инициаторах этого процесса.

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Однако политическая ситуация в стране остаётся напряжённой. При этом Молдавия остро нуждается в финансовой помощи. Так, два дня назад стало известно, что Молдавия подписала соглашение с ЕС о кредите в размере €100 млн.