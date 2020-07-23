Тамбов, 23 июля, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин проинспектировал процесс реконструкции автомобильных дорог в районе «Школы Сколково — Тамбов». Работы здесь проводятся по нацпроекту, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин проинспектировал ход реконструкции дорог в Тамбове

Александр Никитин делает особый акцент на комплексном обустройстве территорий. Работа по реконструкции и обустройству дорог на севере Тамбова как раз и носит системный характер. Северная часть областного центра — это новые, постоянно разрастающиеся кварталы. Здесь проживает около трети населения Тамбова. И для всех этих людей вопрос совершенствования инфраструктуры — один из самых актуальных.

В 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные» (БКАД) здесь провели реконструкцию улицы Селезневская на участке от улицы Мичуринская до улицы Гвардейская. На обновление дороги протяженностью 0,6 км направлено 52,8 млн рублей. За что особенно благодарны жители — расширение дорожного полотна и переустройство кольцевого пересечения улиц Селезневская, Мичуринская, Агапкина на перекресток регулируемого движения.

Сейчас по региональному проекту «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта БКАД в этом микрорайоне ведется реконструкция улиц Васильковая и Гвардейская, где будет не только обновлен слой асфальта, но и оборудованы пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта, светофоры, смонтируют уличное освещение. На эти цели выделено 78,5 млн рублей. И сегодня, 23 июля, ход проводимых работ проверил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

С подрядчиком и заказчиком проводимых ремонтных работ губернатор пообщался на улице Васильковая. В межсезонье эта улица превращалась в одну большую лужу, затрудняя путь детей до самой большой школы в регионе. Устройство ливневой канализации было включено в проект реконструкции. По нему укладывают трубы диаметром 500 мм протяженностью 840 метров, а также диаметром 325 мм протяженностью 216 метров с установкой 20 смотровых и 38 дождеприемных колодцев.

На данный момент здесь проложен основной ствол ливневой канализации, выполнено обустройство кабельных линий, ведутся работы по устройству пешеходных тротуаров и стоянок автомобильного транспорта. Губернатор высоко оценил темпы ремонтных работ.

«Благодаря новой инфраструктуре путь до школы будет комфортным и безопасным», — подчеркнул Александр Никитин.

Проект реконструкции также предполагает переустройство кольцевого пересечения улиц Васильковая, Мичуринская, Свободная на перекресток регулируемого движения. Кроме того, на Васильковой появятся четыре остановки общественного транспорта и светофоры на пересечениях с улицами Мичуринская, Марии Мордасовой, Гвардейская.

Запланирован и ряд других работ. В их числе монтаж линии наружного освещения, установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбовской области запланировано привести в порядок 34,35 км автомобильных дорог регионального и местного значений за 805 млн рублей. Работы будут выполнены на 16 объектах, три из которых — участки региональных трасс, а остальные улицы областного центра.