Борисоглебский, Ярославская область, 23 июля, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Собрание представителей Борисоглебского района Ярославской области оценило как неудовлетворительную деятельность главы района Владимира Попова за 2019 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Ru.wikipedia.org Блорисоглебский

За это решение на заседании 23 июля проголосовали 10 депутатов из 15. В ходе обсуждения депутаты озвучили ряд проблем: отсутствие ремонта стадиона, плохое состояние дорог и мостов (один из них, построенный несколько лет назад, рухнул), отсутствие школы в селе Вощажниково.

Владимир Попов был избран главой района в 2012 году и переизбран в 2017-м. Если и в следующем году оценка будет неудовлетворительной, это станет основанием для лишения полномочий.

В «Рейтинге-76», который составляет правительство Ярославской области, в 2019 году Борисоглебский район занял последнее место, в первом полугодии 2020-го — предпоследнее.