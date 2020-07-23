Минск, 23 июля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Иностранным журналистам и сотрудникам независимых белорусских СМИ нет места на информационном поле Белоруссии. Об этом 23 июля в Минске на совещании с руководством экономического блока республики заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В ходе совещания он, как сообщает президентская пресс-служба, «обратил внимание ответственных лиц, включая администрацию президента, на необходимость уделять более пристальное внимание работе на информационном поле». Критики удостоились генерал госбезопасности — начальник администрации президента Игорь Сергеенко, бывшая глава президентской администрации — председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Кочанова, а также глава МИД Белоруссии Владимир Макей. «Посмотрите на бумажные СМИ. Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду» в Белоруссии. Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их, сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации, — возмутился Лукашенко. — Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям».Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

Лукашенко добавил: «Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь».

Руководитель постсоветской республики, сказано в официальном сообщении, «обратил внимание на необходимость принимать в подобных случаях соответствующие меры, несмотря на предвыборный период».

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«Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — распорядился Лукашенко, отчитывая главу МИД, где выдаются свидетельства об аккредитации иностранных журналистов.

Лукашенко подчеркнул: «Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело — оскорбление за оскорблением».

Тем временем официальный печатный орган администрации президента Белоруссии газета «СБ. Белоруссиь сегодня» предложила оппозиционерам копать себе могилы.

По данным правозащитных организаций, в ходе нынешней президентской кампании в Белоруссии избиты и задержаны десятки журналистов, а также сотни участников мирных акций протеста.

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