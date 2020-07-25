Калуга, 25 июля, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 23 человек за последние сутки, сообщает 25 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 90 положительных тестов. 1 тыс. 302 человека находятся на лечении, 5 тыс. 732 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (340), в Обнинске (179), в Боровском районе (132), Малоярославецком районе (111), в Жуковском районе (90) и в Козельском районе (69).