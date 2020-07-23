Челябинск, 23 июля, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области гимназист Арсений Сенокосов сдал каждый из трёх единых госэкзаменов на 100 баллов. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По данным издания «Первый областной», таким образом он справился с информатикой, русским языком и профильной математикой. Будущий студент доволен результатом и благодарит своих учителей.

Как сообщили журналистам в региональном минобразования, четыре выпускника сдали на 100 баллов два экзамена. Также на Южном Урале есть 122 стобалльника.