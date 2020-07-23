Сеул, 23 июля, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Кандидат на пост министра объединения Южной Кореи разрабатывает план по получению компенсации от КНДР за взрыв здания межкорейского пункта связи в Кэсоне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

По мнению Ли Ин Ёна, Северная Корея могла бы компенсировать ущерб в виде предоставления земельного участка для представительства Южной Кореи в Пхеньяне.

Отмечается, что при нынешних двусторонних отношениях решить данный вопрос через суд практически невозможно, поэтому предоставление земельного участка в будущем является одним из возможных вариантов решения вопроса.

Ранее Ли Ин Ён также указывал на необходимость восстановления каналов связи между странами путём создания представительств в Сеуле и Пхеньяне.

Как передавало ИА REGNUM, межкорейский офис связи был взорван военными Северной Кореи 16 июня в 14:49 по местному времени.

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