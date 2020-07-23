Киев, 23 июля, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз касательно годового падения ВВП страны. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во втором полугодии 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться:

«К полноценной работе уже вернулось большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг».

Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году экономика Украины продемонстрирует рост на уровне 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экономики Украины, в мае 2020 года ВВП страны сократился на 5,9% — сильнее, чем предполагало правительство.