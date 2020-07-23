Калуга, 23 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. В Калужской области с 23 июля рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей в полном объеме, но с условием соблюдения санитарных норм, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства региона.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» В Калужской области открылись рестораны и кафе

Ранее предприятия общепита были закрыты из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. После перехода региона на второй этап снятия ограничений было разрешено возобновить работу ресторанов и кафе с открытой летней верандой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с 20 июля сняли все ограничения на торговую деятельность. Разрешено проведение спортивных мероприятий на улице, а также в залах, но без присутствия зрителей. Также возобновили работу аттракционы и кегельбаны.