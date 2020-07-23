Кострома, 23 июля, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Между Ярославлем и Костромой запускают электропоезда «Ласточка» выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Российские железные дороги». «Ласточки» будут совершать вечерние рейсы между Ярославлем и Костромой с остановкой в Нерехте по пятницам и выходным.

Наталья Диева Поезд

В первый рейс из Костромы поезд отправится 31 июля в 20.00, на Московский вокзал в Ярославле состав прибудет в 21.13. Из Ярославля «Ласточки» будут отправляться в 21.36 и прибывать в Кострому в 22.55.

По такому же расписанию поезда будут курсировать в праздничные дни 3 и 4 ноября. Стоимость билета в один конец составляет от 462 рублей.