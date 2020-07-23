Ярославль, 23 июля, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта Ярославской области обвинил компанию «ЯрОбл ЕИРЦ» в возможном срыве выполнения региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение арбитражного суда Ярославской области.

Капитальный ремонт в Ярославле

«ЯрОбл ЕИРЦ» рассчитывает суммы, печатает и рассылает квитанции плательщикам взносов за капитальный ремонт. Стоимость обслуживания составляет 6,4 рубля в месяц за один лицевой счет. Однако помимо квитанций, согласно договору, «ЯрОбл ЕИРЦ» должен вести работу по взысканию долгов с плательщиков взносов. Но эту работу компания, по мнению фонда капремонта, надлежащим образом не ведет. Поэтому фонд отказался оплачивать работу агента в полном объеме в октябре 2019 года.

«Взыскание задолженности по взносу на капитальный ремонт осуществляется Обществом не в полном объеме. Так, Региональному фонду приходится самостоятельно обращаться в суд за взысканием задолженности. Указанная ситуация ставит под угрозу взыскание задолженности по взносу на капитальный ремонт в отношении реальных собственников помещений, ведет к образованию безнадежной задолженности и нехватке денежных средств для проведения работ по капитальному ремонту, что в свою очередь ставит под угрозу своевременное выполнение региональной программы капитального ремонта», — приводится позиция фонда в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Как заявили представители фонда в суде, долги в октябре 2019 года имели более 50 тысяч плательщиков взносов за капитальный ремонт (всего лицевых счетов 421 971). А «ЯрОбл ЕИРЦ» выставил судебные претензии лишь по 800 лицевым счетам.

«При этом в отношении помещений, принадлежащих юридическим лицам и находящихся в муниципальной собственности, взыскание задолженности не осуществлялось в октябре 2019 года. Таким образом, ввиду некачественного выполнения услуг в заявленном размере требования истца удовлетворению не подлежат», — говорится в решении суда.

Позиция фонда небезосновательна. Долги растут. Так, по данным сервиса «Реформа ЖКХ» долг по взносам в Ярославской области на 1 апреля 2020 года составил 1 миллиард 226 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы отремонтировать десятки, если не сотни домов. Естественно, добросовестные плательщики не могут дождаться ремонта. При этом по данным «Реформы ЖКХ» на 1 апреля в судах находилось исков всего лишь на 3,9 млн рублей — меньше процента от суммы долга.

«ЯрОбл ЕИРЦ» привел встречные претензии уже к фонду капремонта. По мнению компании, фонд не представляет сведения о поступивших платежах. Следовательно, определить, сколько и кто должен, невозможно.

«Непредставление Фондом истцу сведений о платежах, поступивших от абонентов в счет оплаты взносов на капитальный ремонт на счета многоквартирных домов по форме согласно приложению № 6 приводит к следующему: поступление в адрес АО «ЯрОбл ЕИРЦ» обращений/жалоб от абонентов об отсутствии на лицевых счетах и в едином платежном документе абонента сведений о взысканных суммах в рамках исполнительного производства; выставление абонентам необоснованно начисленной задолженности и последующее применение мер принудительного взыскания в рамках претензионно-исковой работы», — приводится позиция «ЯрОбл ЕИРЦ» в решении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «ЯрОбл ЕИРЦ» была создана как единый областной расчетный центр в сфере ЖКХ в соответствии с указом губернатора Ярославской области. 25% акций компании принадлежат региональному правительству, которое является учредителем и фонда капремонта. Одним из аргументов за создание такого центра в начале его деятельности указывалось как раз то, что фирма будет взыскивать долги неплательщиков гораздо лучше, чем это делают сами поставщики услуг. К судебному процессу был привлечен также областной департамент энергетики и регулирования тарифов.

Между тем суд не согласился с позицией фонда капитального ремонта и постановил взыскать с него 2,7 млн рублей платежей за октябрь 2019 года, а также 36 тыс рублей в качестве госпошлины. Естественно, средства на это идут из взносов жителей Ярославской области.

ИА REGNUM ранее не раз писало о проблеме долгов за капитальный ремонт в регионе. Стоит отметить, что от этой ситуации страдает не только фонд капремонта, но и жители тех домов, которые перешли на специальные счета. Долги взыскивать просто некому. Причем самым крупным неплательщиком остаются местные органы власти и юридические лица, которые занимают помещения в жилых домах. Поскольку никто долги не взыскивает, многие из них перестают платить, ожидая наступления срока давности. Теперь арбитражный суд признал такую ситуацию нормальной — по крайней мере, в рамках существующего договора между фондом капремонта и «ЯрОбл ЕИРЦ».