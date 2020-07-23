Санкт-Петербург, 23 июля, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Петербуржцы смогут купить «Подорожники» с дизайном ко Дню военно-морского флота. Об этом ИА REGNUM сообщили представители метрополитена.

ГУП «Петербургский метрополитен» Новый дизайн «Подорожников» ко Дню ВМФ

Новый внешний вид проездного утвердили в комитете по транспорту. Он выполнен в красно-синих цветах. Изображения два на выбор: крейсер «Киров» или лидер «Ленинград».

Продавать такие «Подорожники» начнут в кассах метро с Дня ВМФ, 26 июля.

«Тираж носителей ограничен», — предупреждают в подземке.

Напомним, Главный военно-морской парад в Петербурге состоится 26 июля в 11:00.