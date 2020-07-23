Саранск, 23 июля, 2020, 14:09 — ИА Регнум. В план мероприятий национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии включат около двух десятков автодорог Саранска, где будет выполнен капитальный ремонт. Об этом стало известно по итогам выездного совещания, посвящённого вопросам дорожного строительства, которое провел глава республики Владимир Волков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Мордовии

Глава задача при проведении ремонтных работ, которую ставит глава республики, делать капитальный ремонт высокого качества, чтобы не возвращаться к этим дорогам в течение 5−7 лет.

По поручению Волкова в ближайшие две-три недели после проведения необходимых экспертиз власти Саранска представят окончательный перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту. В дальнейшем по этим объектам будет подготовлена проектно-сметная документация и заключены контракты на следующий год. Планируется, что ремонтные работы начнутся весной следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии на развитие дорожной сети в 2020 году направят около 4 млрд рублей. Всего на территории региона в текущем году планируется отремонтировать и реконструировать 160 км автодорог. До конца 2024 года в республике по «дорожному» нацпроекту будет отремонтировано 1,1 тыс. км дорог, общий объем финансирования составит 17,5 млрд рублей.

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