Москва, 23 июля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Угроза чрезвычайных ситуаций из-за гроз и сильного ветра существует в 11 российских регионах, предупреждает 23 июля МЧС России.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1935-1936

В Челябинской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне возможны нарушения в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта. Пониженные участки местности может затопить.

Вероятны грозы с градом, скорость ветра может увеличиться до 23−25 м/с.

Столь неблагоприятный прогноз в ведомстве сделали также для Бурятии, Башкирии, Татарии, Дагестана, Самарской и Оренбургской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приходе аномального тепла на север европейской части России, Урала и Якутии до конца текущей недели.

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