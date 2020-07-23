Калуга, 23 июля, 2020, 14:03 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2020 года раскрываемость уголовных дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, изнасилованиях составляет 100%, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Здание СКР в Калуге

С начала 2020 года более чем на 5% увеличилась интенсивность расследования преступлений, количество дел, направленных прокурору и в суд.

«Количество уголовных дел, возвращённых для производства дополнительного расследования, уменьшилось на 40%, а количество дел, оконченных с нарушенным сроком, сократилось на 10%, их удельный составил 31,9%, что лучше, чем показатели по России и Центральному федеральному округу», — прокомментировал руководитель регионального управления СКР Игорь Литвинов.