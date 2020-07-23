Москва, 23 июля, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Экономика России сохраняет стабильность, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 23 июля заявил премьер-министр ФР Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно», — сказал он.

По словам главы правительства, пандемия замедлила темпы экономического роста и снизила доходы, нанеся ущерб как людям, так и организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Михаил Мишустин назвал размер ФНБ к концу 2020 года. По его словам, он окажется не ниже 8 трлн рублей.