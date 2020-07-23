Лондон, 23 июля, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Цель российских властей, якобы регулярно вмешивающихся в выборы в разных западных странах, состоит в том, чтобы подтолкнуть этот Запад к самоуничтожению, заявил Оуэн Мэтьюз в статье для Spectator.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

По его словам, лишь один человек был по-настоящему рад публикации на этой неделе доклада о вмешательстве России в британскую политику: президент РФ Владимир Путин. Дело в том, что из-за неокончательности и сокращенности доклада и отсутствия в нем прямых доказательств вины Москвы Россия «выглядит как фантом, неизвестная угроза и внушающий ужас противник». На этом фоне стоит ожидать появления разного рода теорий заговора, которые намного опаснее для британской политики, чем деятельность России в социальных сетях или организованные ею сливы документов.

«Убедительных доказательств по Brexit нет. И всё же из-за устроенной правительством задержки в публикации доклада теперь любой, кому только захочется, может говорить о том, что власти что-то скрывали», — подчеркнул автор, который отмечает, что даже призывы принять дополнительные меры против вмешательства России «играют на руку Путину».

«Страх российского вмешательства в британские выборы создает хаос и разногласия — и это, а не какой-либо конкретный результат, является настоящий целью Путина», — добавил Мэтьюз.

Москва, хотя и ощущающая удар от падения цен на нефть, продолжает продвигать идею о том, что на грани коллапса оказался именно Запад с его культурными войнами и глубоким разочарованием в собственных ценностях. Теперь «линия партии» заключается в том, что если в России дела плохи, то на Западе они совсем никуда. И у России богатый опыт проведения операций по оказанию влияния, отмечает Мэтьюз, вспоминая поддержку СССР немецких коммунистов, движения за ядерное разоружение, бастующих британских шахтеров и многие другие примеры.

«Сегодня российским пропагандистам больше не нужно привлекать полезных идиотов для продвижения своего дела. Они могут просто общаться напрямую с миллионами через социальные сети. И их задача проще, чем у более ранних поколений несущих свои идеи людей, потому что вместо распространения идеи коммунизма целью современных российских троллей является простое извращенное воплощение молитвы святого Франциска Ассизского: нести разлад вместо гармонии, заблуждение вместо истины и отчаяние туда, где есть надежда», — указывает автор.

Самое страшное, по мнению автора, в нынешней ситуации то, что Россия идет на свое решительное вмешательство тогда, когда США не только отказываются от своей роли глобального лидера, но и всё меньше верят в себя. На руку Кремлю сыграли «враждебное поглощение» некогда умеренной Республиканской партии США националистами, поддерживающими Трампа, с одной — правой — стороны, и «фанатизм политической корректности», уничтоживший классический либерализм, с другой — левой.

Brexit и продолжающийся кризис доверия к ЕС на всем континенте также являются подарком для Кремля. Любые разногласия на Западе усиливают фундаментальный месседж российских властей, который заключается в том, что демократия — это слабость, а не сила. Британский журналист также указывает на то, что из-за нынешних экономических и иных проблем, в частности коррупции, Россия не может и надеяться разрушить своего бывшего противника.

«Но Россия может помочь — и, безусловно, помогает — Америке и ее союзникам уничтожить самих себя», — заключает он.

Напомним, британские власти обвинили Россия во вмешательстве в выборы в королевстве. При этом, как и в случае с якобы имевшим место применением боевого отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери, официальный Лондон в условиях отсутствия доказательств заявил о высокой доле вероятности причастности России.