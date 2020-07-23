Орск, Оренбургская область, 23 июля, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области за сутки (на утро 23 июля) выпала практически месячная норма осадков. За несколько часов на город обрушилось 27,5 мм осадков при июльской норме в 35 мм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Orsk-adm.ru Откачка дождевой воды в Орске

В восточной части региона из-за ливня затопленными оказались многие улицы. Ливневки не справлялись с большим объемом воды на дорогах. В ряде случаев ливневки вовсе отсутствовали. Это сразу отметили автомобилисты, которым пришлось бороздить трассы на своих машинах по воде.

В интернете появились видео, где запечатлено, как в Новотроицке горожане плывут по дорогам на надувных лодках и матрасах.

Между тем в пресс-службе администрации Орска обратили внимание на то, что муниципалитет начал подготовку к обильным осадкам сразу после получения неблагоприятного метеопрогноза. Специалисты проверили водопропускную способность ливневой канализации, убрали скопившийся мусор. Рано утром 23 июля МУП «Спецавтотехуправление» приступило к откачке дождевых вод с улиц, не оборудованных ливневками.