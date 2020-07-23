Кострома, 23 июля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Костромской облизбирком заверил списки КПРФ, чьи кандидаты будут бороться за кресла депутатов областного парламента — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Официальное одобрение на заседании комиссии 21 июля получили 15 претендентов, выдвинутых по областному избирательному округу и 25 кандидатов по одномандатным избирательным округам.

Kosoblduma.ru/ Здание Костромской областной думы

Напомним, 13 июля избирком отказался заверять список коммунистов из-за технической ошибки — голосование за одномандатников на конференции КПРФ провели по старым правилам.

Ранее избирком одобрил списки 10 партий в областной парламент. В их числе — «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Социальных Реформ — Прибыль природных ресурсов Народу», партия «Социальной защиты», «За правду», «Единая Россия», «Партия Возрождения России» и «Партия за справедливость».

Отметим, что принимать участие в выборах от «Партии за справедливость» будет лишь один человек. Кандидатом выступила уроженка города Буй Костромской области Юлия Смирнова 1990 года рождения, проживающая в деревне Большое Молочное Буйского района.

В Костромскую областную думу седьмого созыва изберут 35 депутатов, из них 25 — по одномандатным округам и 10 — по спискам. Выдвижение кандидатов в региональное заксобрание завершится 2 августа.