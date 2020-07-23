Toyota обнародовала изображения нового Yaris Cross
Токио, 23 июля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Японская компания Toyota обнародовала изображения нового кроссовера Toyota Yaris Cross. Изображения были размещены 23 июля на официальном сайте компании.
Новый кроссовер значительно «подрос». Так, его длина увеличилась на 240 мм и теперь составляет 4180 мм, ширина — на 200 мм, до 1715 мм, а высота стала больше на 900 мм (1590 мм). Межосевое расстояние осталось такое же, как у хэтчбека (2560 мм).
Построен новый Toyota Yaris Cross на платформе TNGA-B. Кроссовер также получил полный привод.
В качестве силовой установки у новинки установлен двигатель M15A-FKS на 1,5 л мощностью 120 л. с. «Заряженная» версия идет с мотором ДВС M15A-FXE и электродвигателем, совокупная мощность которых составляет 116 л. с.
На японском авторынке новинка будет представлена в начале осени. Стоимость нового Toyota Yaris Cross пока не сообщается.
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