Москва, 23 июля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. К концу 2020 году объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет не ниже 8 трлн рублей. Об этом 23 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Фонд национального благосостояния к концу года будет точно не ниже 8 трлн рублей», — сказал он.

Мишустин также отметил, что золотовалютные запасы России превышают 570 млрд долларов.

«Поэтому волноваться не надо — есть достаточные средства, чтобы обеспечить все национальные стратегические цели», — заверил глава правительства.