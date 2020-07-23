Кострома, 23 июля, 2020, 12:28 — ИА Регнум. По официальным данным за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 12 человек. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

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Всего с начала пандемии в регионе обнаружили 2 028 заражённых, из них вылечены врачами 1 410 человек.

Таким образом на данный момент в регионе имеется 592 активных носителя коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и умерших).

Новых летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировано, за весь период эпидемии в регионе умерло 26 больных COVID-19.