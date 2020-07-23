Ярославль, 23 июля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В городах Золотого кольца наблюдается туристический бум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах.

Ростовский кремль

«Отели практически заполнены, у экскурсоводов расписание составлено до конца лета. Идет большой поток туристов из Москвы. Только что мы были в музее Ежа Петровича в Петровском, туристы идут один за другим. В музее все сотрудники максимально задействованы. Причем особенно много индивидуальных туристов, которые путешествуют самостоятельно на машинах», — рассказала корреспонденту ИА REGNUMНаталья Булах.

Музей Ежа Петровича

По словам Натальи Булах, ситуация примерно одинакова во всех городах Золотого кольца. Особой популярностью у туристов-индивидуалов пользуются маленькие частные музеи и прогулки на открытом воздухе.

«В Ростовском кремле очень много туристов, причем не в экспозициях, а именно на территории, где можно попить чай на свежем воздухе, полюбоваться памятниками архитектуры. Большую популярность набирает экотуризм, люди хотят на природу. Москвичам очень нравятся наши цены, они не поднимались. Владимирский музей-заповедник даже снизил цену на посещение музея деревянного зодчества в Суздале. В Кострому можно теперь быстро доехать на «Ласточке», они активно работают с теплоходами. Хорошая транспортная доступность тоже важна», — рассказала Наталья Булах.

По словам исполнительного директора Союза городов Золотого кольца, наплыв туристов связан с ослаблениями ограничений и невозможностью уехать на отдых за границу.

«Понятно, что сейчас многие едут к нам вынужденно, и после открытия границ будет определенный отток. Но эта ситуация должна дать толчок для развития внутреннего туризма. Многие москвичи давно не были в провинции и не знают, что там произошли перемены к лучшему, появилась современная инфраструктура. Мы надеемся, что туристам захочется вернуться и посмотреть что-то еще. Для нас важен туризм выходного дня. Мы видим, что сейчас формируется понятие «расширенных выходных», когда люди уезжают из Москвы вечером в четверг, а возвращаются в воскресенье. Получается полноценный отдых», — рассказала Наталья Булах.

Туристы

Возобновление внутреннего туризма на Золотом кольце фиксируют также экскурсоводы и отельеры. Точных подсчетов пока нет.