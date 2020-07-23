Новосибирск, 23 июля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Ордынский район Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание по вопросу рекреационного развития Караканского бора. Принято решение придать бору статус природного парка.

Nso.ru Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Губернатор напомнил, что с инициативой о присвоении территории Караканского бора одного из статусов особо охраняемой природной территории не раз выходили и администрация Ордынского района, и члены местного отделения партии «Единая Россия», и жители.

«Решение надо принять с учётом мнения всех участников процесса и, самое главное — с учётом мнения местного населения и интересов этой уникальной природной территории. Ленточный бор для Сибири вообще, и для такой урбанизированной области, как Новосибирская, в частности — явление уникальное, требующее бережного сохранения. Давно назрела необходимость использовать инструменты, которые даёт природоохранное законодательство, для придания Караканскому бору какой-то формы особо охраняемой территории. Но до этого нам предстоит решить ряд задач. Специалисты подтвердят, что просто закрыть лес для какой-то деятельности — вовсе не означает его сохранить. Перестоянные деревья, сорная растительность, изменение видового состава растительности постепенно приводят к деградации и утрате уникальной боровой инфраструктуры. Соответственно, лес требует регулярного ухода, в том числе и частичных вырубок для того, чтобы сохранять ту экосистему, которая формировалась здесь веками», — подчеркнул глава региона.

По его словам, необходимо развивать туристический потенциал этой территории:

«Второе. Если мы собираемся создавать здесь территорию для людей, то жёсткий режим заповедника вводить нельзя. Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался. Третье — нельзя забывать и экономическую составляющую, интересы, по крайней мере, того бизнеса, который уже сформировался вокруг этой территории. Было бы неправильно расторгать те договорные отношения, которые уже сегодня есть, если арендатор леса выполняет все требования природоохранного законодательства. На ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия, и если мы сегодня запретим любую заготовку древесины, то мы эти предприятия оставим без сырья, а людей — без работы. Считаю, что даже при установлении особого режима доступа можно соблюсти интересы хозяйствующих субъектов — при условии, что они берут на себя обязательства по исполнению всех природоохранных норм, в том числе и по лесовосстановлению. Мы не собираемся расторгать договоры с добросовестными лесопользователями. При соблюдении всех условий мы можем достаточно быстро принять решение и запустить необходимые процедуры по установлению режима особо охраняемой природной территории для Караканского бора».

Решение о создании особо охраняемой природной территории надо принимать прямо сейчас, отметил Андрей Травников:

«Единственное, что ещё можно обсуждать — категорию ООПТ. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предлагает «природный парк» — я готов принять это решение, если его поддержат Ордынский и Искитимский районы. Эта форма гибкая, удобная, тем более, что федеральное законодательство позволяет нам ещё и зарабатывать при этом. Решение надо принимать очень взвешенное. Можно обсуждать границы, можно обсуждать статус отдельных участков внутри или за этими границами. С другой стороны, история Караканского бора уже настолько затянута, что если мы сейчас не примем принципиальное решение, если мы не сделаем его публичным и не «отрежем» себе пути к отступлению, то может получится всё то, что получалось предыдущие десять лет — мы опять уйдём в дискуссии, в разговоры, найдём массу рисков, ограничений и препятствий и никуда не двинемся. Ступая на путь создания особо охраняемой природной территории, за базовую категорию берём «природный парк», как минимум в границах, предложенных министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с поручением — в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения этих границ, без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей на этой территории».

Справка: Леса Караканского хвойного бора имеют большое водоохранное, рекреационное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение. Площадь Караканского бора — 99 000 гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров, наибольшая ширина бора — 18 км.