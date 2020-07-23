Нерчинск, Забайкальский край, 23 июля, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета Олег Корсун опроверг слова начальника Нерчинской ветеринарной станции Сергея Федорова, заявившего о том, что при посещении Нерчинска он обнаружил уникальную бабочку, которая, якобы относятся к виду павлиноглазок из подсемейства Agliinae и встречается в Северных и Восточных штатах США, Мексике и Гватемале.

Государственная ветеринарная служба Забайкальского края Павлиноглазка гнома (Actias gnoma)

«Ну, допустим, сейчас самое время для лёта павлиноглазки гномы (Actias gnoma) — нормального забайкальского вида. Вид, конечно, имеет экзотический облик и даже занесён в региональную Красную книгу. Но это не повод повторять за кем-то глупости про то, что он «встречается в северных и восточных штатах США, Мексике и Гватемале». Ну, предположим, американская Actias luna внешне похожа. Возможно, если вы научились пользоваться Яндекс-поиском и Википедией, это ещё не означает, что вы умеете определять бабочек», — пояснил Олег Корсун на своей странице Facebook.