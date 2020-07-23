Сеул, 23 июля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Южнокорейская компания обнародовала первые изображения нового кроссовера KIA Sonet. Об этом 23 июля сообщается в пресс-релизе компании.

Kianewscenter.com Kia Sonet Rendering

Представлена новинка будет 7 августа. Серийная модель почти ничем не будет отличаться от концепта KIA Sonet.

Все подробности о технической части нового кроссовера южнокорейской марки появятся к ближе началу продаж.

Известно только, что внутри топовой версии GT Line появятся «спортивные» сиденья с развитой боковой поддержкой, а также новая система мультимедиа с дисплеем на 10,25 дюйма. Кроме того, модель обзаведется вертикальными дефлекторами вентиляции. Точно такие же установлены у новой модели Sorento.

Ранее был выпущен видео-тизер нового кроссовера Kia Sonet.

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