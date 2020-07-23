Москва, 23 июля, 2020, 11:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает московский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках в метро

Новые случаи заражения произошли в 83 регионах РФ. На первом месте Москва — 608 случаев, за ней идут Свердловская область — 249, Нижегородская область — 202, ХМАО — 198, Петербург — 184, Мурманская область — 177, Иркутская область — 176.

Всего в России выявили 795 038 случаев заражения коронавирусом с начала распространения.