Калуга, 23 июля, 2020, 12:03 — ИА Регнум. Крупнейший производитель потребительской упаковки ООО «Архбум-Пак» намерен инвестировать два миллиарда рублей в строительство нового завода на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Подписи под документом поставили врио губернатора Владислав Шапша и директор компании Ирина Галахова

22 июля в Калуге было подписано соглашение о намерениях между правительством области и ООО «Архбум-Пак». Подписи под документом поставили врио губернатора Владислав Шапша и директор компании Ирина Галахова. «Архбум-Пак» — дочерняя компания АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». Специализация «Архбум-Пак» — производство потребительской упаковки, в том числе бумажных пакетов и одноразовой посуды, которые станут альтернативой пластиковой. Новый завод предполагается разместить на территории Боровской площадки особой экономической зоны «Калуга». На заводе будет создано около 200 рабочих мест. До конца 2020 года компания должна получить статус резидента ОЭЗ.

Ранее в калужском индустриальном парке «Ворсино» уже реализован проект ещё одной компании, которая также является частью АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», — «Архбум тиссью групп». Предприятие выпускает санитарно-гигиеническую продукцию. Сумма инвестиций составила 12 млрд рублей, создано 345 рабочих мест. В настоящее время на площадке запускается второй этап производства с объемом инвестиций до 10 млрд рублей.