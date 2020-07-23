Ярославль, 23 июля, 2020, 10:20 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2020 года в Ярославской области лучшим районом стал Тутаевский, а худшим — городской округ Переславль-Залесский. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

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На втором месте Гаврилов-Ям, на третьем — Ярославль. В тройке худших также Борисоглебский и Пошехонский районы.

«Важное изменение этого года — добавили направление «Внутренняя политика». В него входят показатели, характеризующие качество взаимодействия органов местного самоуправления с населением. При оценке учитывается мнение самих местных жителей», — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Первое и последнее места рейтинга не вызывают сомнений. Действительно, Переславль из всех районов области лидирует по негативным новостям. В Тутаеве, напротив, негативные новости стали скорее исключением из правил. Глава района Дмитрий Юнусов активнее всех других глав ведет себя в социальных сетях и не боится общаться с гражданами. При этом Тутаев был лидером и рейтинга 2019 года.

Областной центр — Ярославль — формально опустился на третье место, но фактически оно и было третьим, так как первое место в 2019 году делили Тутаев и Углич. Земетный рывок совершил Первомайский район — с 13 места на четвертое. Значительное падение показал Углич, опустившийся с первой позиции на шестую.