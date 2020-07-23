Оренбург, 23 июля, 2020, 09:45 — ИА Регнум. Вопрос о кешбэке для туристов стал 22 июля вопросом дня в сфере туризма. Руководитель туристической консалтинговой компании «1Travel», член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что звонков и запросов по этой теме «был воз и маленькая тележка».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

«Это вопрос дня, уверен. Премьер Мишустин объявил о кешбэке для туристов, создав дикий ажиотаж», — сказал он.

Владимир Гетман считает, что идея кешбэка заманчивая, но затруднительна к реализации. Он выделил пять «НО».

"НО» № 1. И оно же самое интересное, на мой взгляд. На топовые летние направления — Крым, Краснодарский край, Алтай, Ставрополье, Калининград, Москву и Питер кешбэк можно получить по турам на период с 1 октября по 20 декабря, то есть в «глухой» сезон (за исключением, пожалуй, горнолыжных курортов). С 15 августа по 20 декабря вы можете посетить «экскурсионную» Россию.

«НО» № 2. Туры, сформированные туроператором, должны базироваться на перевозке и размещении в категорированных гостиницах — а таких не так уж и много, да и забиты они, я думаю, будут под самый конек. Замечу: в Соль-Илецке таких три, а в нашем любимом Бузулукском Бору — пока ни одного.

«НО» № 3. Круизы попали в перечень, это радует, но продолжительность круиза должна быть не меньше 6 дней/5 ночей. Продолжительность же львиной части круизов составляет 3−4 дня, то есть на короткие круизы с кешбэком не заплывешь.

«НО» № 4. Туры выходного дня, исходя из продолжительности отдыха, — проезжают мимо.

«НО» № 5. Вы должны быть обладателем карты «МИР» — но тут, думаю, особой проблемы нет.

Но уже сейчас могу сказать — лучше так, чем никак. И на этом спасибо», — резюмировал он.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей, предназначенных для частичного возврата средств за покупку туров по России. При покупке тура от 25 тысяч рублей туристы смогут при соблюдении определённых условий получить обратно 5 тысяч рублей; от 50 тысяч рублей — 10 тысяч, а от 75 тысяч рублей — 15 тысяч. Программа предусматривает безналичный расчет за путевки по карте «Мир», а продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей.