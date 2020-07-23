Барнаул, 23 июля, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается, число тяжелобольных с SARS-CoV-2 за сутки увеличилось на два человека и составляет уже 114 человек, на аппарате ИВЛ — 37 (+1 за сутки), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

По данным оперативного штаба региона на утро 23 июля, общее число положительных тестов составляет уже 8107, причём 166 подтвердились только за последние сутки. Не обошлось без новых летальных случаев, их четыре (два — от COVID-19, два — иные причины).

Из общего числа пациентов инфекционных отделений стационаров 1492 (+57 за сутки) больны внебольничной пневмонией, 2895 (+59 за сутки) — ОРВИ. Скончались за весь период 170 человек, — выздоровели — 5645.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне власти Алтайского края приняли решение продлить режим безопасного поведения для пожилых.