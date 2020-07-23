На Ямале реконструируют гигантский подземный холодильник
Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 23 июля, 2020, 08:26 — ИА Регнум. На Ямале наметили реконструкцию вырубленного в вечной мерзлоте гигантского холодильника, расположенного на берегу Обской губы в селе Новый Порт Ямальского района. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Сооружение создано спецпереселенцами в середине прошлого века. Его площадь составляет более гектара: две сотни ледяных пещер тянутся на километр и время их не щадит. Чтобы сохранить уникальный мерзлотник, до 2022 года туда запрещён проезд транспорта, сообщила руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Елена Дубкова.
Отмечается, что этот гигантский подземный холодильник является памятником культуры и продолжает использоваться для хранения рыбы. Проект его реставрации предусматривает сохранение габаритов сооружения, его наружного и внутреннего исторического облика, и дальнейшее применение по назначению.