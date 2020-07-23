Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 23 июля, 2020, 08:26 — ИА Регнум. На Ямале наметили реконструкцию вырубленного в вечной мерзлоте гигантского холодильника, расположенного на берегу Обской губы в селе Новый Порт Ямальского района. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Фото Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Проект реконструкции мерзлотника

Сооружение создано спецпереселенцами в середине прошлого века. Его площадь составляет более гектара: две сотни ледяных пещер тянутся на километр и время их не щадит. Чтобы сохранить уникальный мерзлотник, до 2022 года туда запрещён проезд транспорта, сообщила руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Елена Дубкова.

Фото Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Нынешний вход в мерзлотник

Фото Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО Мерзлотник используется для хранения рыбы

«Подземное сооружение буквально держится за счёт ледяной шапки и нескольких опор. Сейчас своды мерзлотника проседают, арочный свод выпрямляется, по маркерным подпоркам, которые ставились, пошли трещины. Это несет угрозу как мерзлотнику, так и жителям села, которые могут находиться на этой территории», — отметила Елена Дубкова.

Отмечается, что этот гигантский подземный холодильник является памятником культуры и продолжает использоваться для хранения рыбы. Проект его реставрации предусматривает сохранение габаритов сооружения, его наружного и внутреннего исторического облика, и дальнейшее применение по назначению.