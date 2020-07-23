Токио, 23 июля, 2020, 08:16 — ИА Регнум. Японская компания Lexus выпустит кроссовер NX 300h F Sport в версии Black Line Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Pressroom.lexus.com Lexus NXh Black Line Exterior

Данная модификация была создана по отзывам дилеров и клиентов марки. Кроме стандартной окраски появится новый вариант окраски кузова кроссовера под названием Grecian Water.

NX 300h F Sport Black Line Edition будет оснащен системой полного привода, подогревом и вентиляцией кресел и электроприводом задней двери с датчиком удара.

Кроме того, новинка получит синюю маркировку на передней и задней частях автомобиля. Синие акценты появятся также во внутренней отделке в спецверсии NX 300h F Sport.

Всего будет выпущена 1 тыс. данных кроссоверов. Их производство начнется в течение следующих трех месяцев. Цена на Lexus NX 300h F Sport Black Line Special Edition будет составлять 46 810 долларов (около 3,33 млн рублей).

Ранее стала известна стоимость новой модели Lexus LC 500 в комплектации 2021 модельного года. Модель с кузовом «кабриолет» будет стоить от 101 тыс. долларов (7,1 млн рублей).

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