Тулун, Иркутская область, 23 июля, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Прокуратурой Иркутской области вскрыты факты неоказания чиновниками должной помощи жителям Тулуна — города, наиболее пострадавшего от наводнения летом 2019 г. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, речь идёт о разовой материальной и финансовой помощи.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года в Иркутской области

«С целью устранения нарушений прокуратурой области в адрес и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Иркутской области внесено представление. В результате принятых мер выплату единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества получили свыше 500 человек на сумму более 25 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, решая проблемы подтопленцев.