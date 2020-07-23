Красноярск, 23 июля, 2020, 07:43 — ИА Регнум. За неделю с 13 по 20 июля в Красноярске поднялся в цене бензин.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тува Цены на бензин в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM 23 июля в Красноярскстате, за указанный период литр бензина Аи-92 подорожал на 0,31% (с 41,68 до 41,81 рубля), Аи-95 — на 0,27% (с 44,23 до 44,35 рубля), Аи-98 — на 0,25% (с 51,13 до 51,26 рубля).

Цены на дизельное топливо остались на прежнем уровне — 49,72 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Забайкалья недовольны ростом цен и качеством бензина.