Майкоп, 23 июля, 2020, 07:21 — ИА Регнум. Более 22 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживали около 1,5 тыс. человек, расселено в Республике Адыгея за период действия программ Фонда реформирования ЖКХ, и сотрудничество будет продолжено и в других направлениях. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, говорилось 22 июля на совещании по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Адыгея, которое провели глава региона Мурат Кумпилов и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин

Глава РА Мурат Кумпилов поблагодарил Константина Цицина за поддержку региона и выразил уверенность в дальнейшей эффективной деятельности республики и Фонда.

«На протяжении ряда лет мы работаем с Фондом по актуальным вопросам для жителей республики. Главный из них — расселение граждан из аварийного жилья. И в этом важном деле мы чувствуем постоянную поддержку со стороны руководства госкорпорации», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

По данным, которые привёл Константин Цицин, за время действия программы в республике расселено свыше 22 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживали около 1,5 тыс. человек.

«Это весомые достижения, надеюсь, что в дальнейшем мы увидим ещё более хорошие результаты. На сегодняшний день в Адыгее есть ещё 4,5 тыс. кв. метров жилья, которое признано аварийным после 1 января 2017 года. Ждём заявку от республики на 2022−2024 годы. Со стороны Фонда все финансовые обязательства будут исполнены», — подчеркнул Константин Цицин.

Глава Фонда ЖКХ также отметил, что новое жильё для переселения граждан должно строиться с учётом современных требований энергоэффективности — это снизит затраты на содержание и, соответственно, коммунальные платежи жильцов. Он также рассказал о действующих госпрограммах в жилищной отрасли, которые позволяют проводить модернизацию коммунальной инфраструктуры, замену лифтового оборудования за счёт значительного финансирования из федеральных средств.

Мурат Кумпилов поручил профильному министерству активизировать участие региона в программах Фонда, а также отметил важность участия республики в программе по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых домов: это позволит жителям многоквартирных домов на 20−30% сократить расходы на платежи за жилищно-коммунальные услуги.

Начальник управления ЖКХ минстроя Республики Адыгея Руслан Нибо доложил на совещании, что в настоящее время на территории Адыгеи остаётся 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Там проживает 425 человек. Общая стоимость мероприятий с участием средств Фонда составляет более 313 млн рублей. Из 564 кв. метров, запланированных к расселению по этапу 2019−2020 гг., уже расселено 512 кв. метров аварийного жилья, где проживают 40 человек. Полностью годовой план будет выполнен уже в августе.

С 2008 по 2016 год при финансовой поддержке Фонда в Адыгее отремонтировано 737 многоквартирных домов общей площадью более 1,5 млн кв. метров, жилищные условия улучшили 61 тыс. 830 человек. На эти цели было направлено 1,329 млрд рублей, в том числе 1,06 млрд рублей средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.