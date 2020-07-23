Москва, 23 июля, 2020, 06:49 — ИА Регнум. «Промсвязьбанк», в котором 100% голосующих акций принадлежат государству, объявил конкурс в электронной форме на работы по внедрению подсистемы сбора и анализа событий информационной безопасности «для значимых объектов критической информационной инфраструктуры». ПАО готов потратить на эти услуги более 397,9 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Jameson983 ПАО «Промсвязьбанк»

Известно, что программные продукты необходимо будет поставить в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Хабаровск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ставрополь, Екатеринбург и Волгоград. Предполагается обучение персонала работе с новыми программами. Максимальная цена договора — 397 981 999,88 рубля. Для участие в тендере потребуется обеспечение в размере 10% от цены контракта — 39,79 млн рублей.

Итоги конкурса подведут 28 августа 2020 года.

Напомним, созданный братьями Ананьевыми «Промсвязьбанк» перешёл полностью под контроль государства. Обязанности акционера выполняет Росимущество.