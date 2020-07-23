Орел, 23 июля, 2020, 03:30 — ИА Регнум. Администрация города Орла объявила тендер по выбору подрядчика на проведение реконструкции знаменитого «Красного моста». Начальная цена лота оценивается в 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Sergius «Красный мост» в Орле

Электронный аукцион пройдёт 30 июля 2020 года. Максимальная цена контракта — 1496 865 134,68 рубля, источник финансирования — бюджет города. Заказчиком выступит управление капитального строительства мэрии Орла. Работы должны быть завершены до 18 ноября 2022 года.

В ходе реконструкции также планируется провести археологические раскопки в пределах строительной площадки.

Напомним, двухпролётный мост, относящийся к объектам культурного наследия, расположен в историческом центре города. В его основании лежат опоры того моста, который был разрушен фашистами при отступлении в 1943 году, когда город был освобождён от захватчиков. В 1950 году объект восстановили, заменив несущие пролёты.