Вашингтон, 23 июля, 2020, 01:31 — ИА Регнум. Согласно данным социологического опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с изданием Washington Post, почти две трети граждан США поддерживают выступающее против расизма движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которое до сих пор занимается организацией массовых протестов.

Fibonacci Blue Демонстрация сторонников движения Black Lives Matter

Результаты опроса показывают, что данное движение в США поддерживают 63% жителей. При этом среди темнокожего населения этот показатель составил 93%, а среди белого — 54%.

69% респондентов заявили, что обращение с темнокожими и представителями других меньшинств в системе уголовного правосудия отличается от обращения с представителями белого населения. Это рекордный показатель за последние 32 года в подобных опросах.