Таганрог, Ростовская область, 23 июля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области задержан предполагаемый убийца 26-летнего местного жителя. Им оказался 17-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Выстрел

Преступление было совершено 19 июля 2020 года на улице Рабочей в Таганроге, где было найдено тело молодого мужчины с огнестрельным ранением. Позже был задержан 17-летний таганрожец, у которого по месту жительства «обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления». Как полагают следователи, подозреваемый нашёл объявление о продаже компьютерной техники, связался с продавцом и договорился о встрече. Прибывший с оружием на встречу подросток выстрелил в мужчину и скрылся.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследованием занимаются сотрудники «особого» отдела, которые также выясняют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.